В Омске обрушилась стена аварийного дома

Инцидент произошел в пятницу, 12 августа, на улице 20 Партсъезда.

В Омске обрушилась стена аварийного дома. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Инцидент произошел в пятницу, 12 августа.

Обвалилась часть дома № 53 по улице 20 Партсъезда. По предварительной версии, пострадавших нет. По данным издания « Подъем », под завалами ищут ребенка.

Отмечается, что в апреле 2021 года обвалился угол того же дома. Прокуратура выявила, что конструкции здания были повреждены из-за старости. В ноябре 2021 года суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря.