В Омске обрушилась стена аварийного дома
Инцидент произошел в пятницу, 12 августа, на улице 20 Партсъезда.
В Омске обрушилась стена аварийного дома. Об этом сообщил
Инцидент произошел в пятницу, 12 августа.
Обвалилась часть дома № 53 по улице 20 Партсъезда. По предварительной версии, пострадавших нет. По данным издания «
Отмечается, что в апреле 2021 года обвалился угол того же дома. Прокуратура выявила, что конструкции здания были повреждены из-за старости. В ноябре 2021 года суд постановил отремонтировать дом до 31 декабря.