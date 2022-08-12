В Касимовском районе полицейские предотвратили убийство 19-летнего молодого человека

На него с ножом накинулся сосед.

В Касимовском районе полицейские предотвратили убийство 19-летнего молодого человека. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в поселке Елатьма. Двое молодых людей проживают неподалеку друг от друга. Они решили выпить в квартире одного из них. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора. Тогда 26-летний знакомый накинулся на 19-летнего хозяина жилища с ножом. Потерпевшему удалось выхватить нож, после чего разъяренный дебошир вышел из квартиры со словами, что найдет другой предмет для убийства. Затем 19-летний молодой человек позвонил в полицию.

Дебошира задержали. В отношении него возбуждено уголовно дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на два года.