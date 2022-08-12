В Дядькове засняли подростка, выехавшего на самокате на проезжую часть

Кадры опубликовали в соцсетях.

В Дядькове подросток чуть не спровоцировал ДТП. Кадры в пятницу, 12 августа, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент случился в Дядькове вблизи дома № 1 на втором Бульварном проезде. На кадрах видно, что один из подростков не стал дожидаться «зеленого» сигнала светофора и выехал на оживленную дорогу. В этот момент его чуть не сбил пассажирский автобус и Chevrolet.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по данному факту проводят проверку.