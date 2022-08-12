В ДТП напротив гипермаркета «Глобус» пострадал 41-летний мотоциклист

Стали известны подробности аварии напротив гипермаркета «Глобус». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 12 августа, примерно в 18:20 вблизи дома № 67 корпус 3 по улице Касимовское шоссе. Там 29-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21053» на перекрестке столкнулся с мотоциклом Suzuki, которым управлял 41-летний водитель.

Мотоциклиста доставили в медучреждение.

Проводится проверка.

Ранее о ДТП с мотоциклом сообщили очевидцы в соцсетях. Позже появились фото с места аварии.