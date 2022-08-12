В доме касимовца обнаружили более килограмма наркосырья

На мужчину завели уголовное дело.

На касимовца завели уголовное дело за хранение марихуаны и маковой смолы. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Полицейские провели санкционированный судом обыск в жилье 32-летнего касимовца. О мужчине было известно, что он употребляет запрещенные вещества.

На территории дома оперативники нашли 1,130 килограмма маковой смолы — она служила сырьем для приготовления инъекционного наркотика. Также полицейские обнаружили пять граммов марихуаны.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.