В Дагестане автомобиль с туристами съехал в обрыв

Погиб водитель.

В Дагестане автомобиль с туристами съехал в обрыв. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД .

Авария случилась в ночь на пятницу, 12 августа, на 16 километре трассы «Усухчай — Куруш».

По предварительной информации, 39-летний житель Подмосковья на Lada Largus не справился с управлением и вылетел с обрыва высотой около 100 метров. После этого автомобиль перевернулся.

Водитель погиб на месте. Пассажиров, 30-летнюю волгоградку и 31-летнего туриста из Хабаровского края, госпитализировали.

Проводится проверка.