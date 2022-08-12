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В Чувашии мужчина убил ветерана ВОВ
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Чувашии мужчина убил ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила RT.

Трагедия случилась в селе Красные Четаи. Мужчина проживал совместно с 92-летней родственницей, которая также являлась ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла. В тот день подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент, на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанес ветерану множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В отношении жителя Чувашии завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.