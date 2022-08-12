В центре Рязани водитель на «Ауди» сбил молодого человека на самокате и скрылся

Момент попал на видео.

В центре Рязани водитель иномарки сбил молодого человека на самокате и скрылся с места ДТП. Момент попал на видео, которое опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент случился на перекрестке на площади Ленина. На кадрах видно, что молодой человек на самокате остановился на «красный», сзади него остановилась Audi. Как только загорелся зеленый сигнал светофора, автомобили и молодой человек на самокате начали движение. На середине перекрестка водитель иномарки сбил рязанца на самокате.