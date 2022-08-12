Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
27°
Сбт, 13
28°
Вск, 14
29°
ЦБ USD 60.9 0.28 13/08
ЦБ EUR 62.54 0.02 13/08
Нал. USD 64.2 / 62.62 12/08 15:20
Нал. EUR 66.55 / 64.33 12/08 15:20
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
Вчера 11:30
25 293
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
10 299
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
11 279
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
16 744
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Алеканове вырубили деревья и принялись строить коттеджи
Об этом РЗН. инфо сообщила местная жительница.

В Алеканове вырубили деревья и принялись строить коттеджи. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

«Лес загородили четырехметровым забором. Вырыли за ним котлованы под корпуса. Машины грузовые как ездили, так и ездят, вырубка леса продолжается и дальше. Недавно было как щебенку ссыпали, мы аж подпрыгивали, хотя живем не так близко к стройке», — рассказала местная жительница.

Женщина добавила, что на месте работ до сих пор не установлены информационные таблички о строительстве.

Ранее РЗН. инфо удалось связаться с собственником земельного участка. Тогда владелец земли подтвердил, что на месте планируется возведение коттеджей. Однако данный участок относится к земле сельскохозяйственного назначения и на территории возможна лишь вырубка деревьев и строительство сельхозпостройки.

Напомним, что после публикации статьи на вырубку деревьев обратил внимание и депутат совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанского района Константин Смирнов.