В Алеканове вырубили деревья и принялись строить коттеджи

Об этом РЗН. инфо сообщила местная жительница.

В Алеканове вырубили деревья и принялись строить коттеджи. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

«Лес загородили четырехметровым забором. Вырыли за ним котлованы под корпуса. Машины грузовые как ездили, так и ездят, вырубка леса продолжается и дальше. Недавно было как щебенку ссыпали, мы аж подпрыгивали, хотя живем не так близко к стройке», — рассказала местная жительница.

Женщина добавила, что на месте работ до сих пор не установлены информационные таблички о строительстве.

Ранее РЗН. инфо удалось связаться с собственником земельного участка. Тогда владелец земли подтвердил, что на месте планируется возведение коттеджей. Однако данный участок относится к земле сельскохозяйственного назначения и на территории возможна лишь вырубка деревьев и строительство сельхозпостройки.

Напомним, что после публикации статьи на вырубку деревьев обратил внимание и депутат совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанского района Константин Смирнов.