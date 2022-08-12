Ушел из жизни профессор РГУ имени Есенина Анатолий Красников

Ему было 80 лет.

Умер доктор технических наук, профессор РГУ имени Есенина Анатолий Красников. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили «Рязанские Ведомости».

Анатолию Красникову было 80 лет.

С 1996 по 2000 годы он был депутатом рязанского горсовета. В РГУ имени Есенина он пришел в 1969 году. Тогда он прошел путь от ассистента до профессора кафедры общей и теоретической физики. В 2003 году он защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора технических наук.