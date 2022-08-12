В Старожиловском районе умер руководитель народного хора Вороновского СДК Константин Кузин

Ему был 51 год.

Умер руководитель народного хора Вороновского СДК Константин Кузин. Об этом в соцсетях сообщила глава управления культуры районной администрации Ольга Гаврилина .

Кузин создал в сельском доме культуры ВИА «Мечтатели», а также ряд других коллективов. Музыканты неоднократно становились победителями различных конкурсов. Также Кузин руководил хором, которому в 1988 году присвоили звание народного.

В 1997 году Константин Кузин стал «Заслуженным работником культуры Российской Федерации».

Он умер в понедельник, 8 августа. Ему был 51 год.