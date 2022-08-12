Сын бывшего вице-губернатора Игоря Грекова организовал гуманитарный десант в Ростовской епархии

Они будут собирать канцелярские наборы для детей, прибывших из Донбасса, и оказывать другую помощь беженцам.

Сын бывшего вице-губернатора Игоря Грекова организовал гуманитарный десант в Ростовской епархии. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила «Медиа Рязань».

Артем Греков находится в Ростове-на-Дону в епархии. Он организовал гуманитарный десант из воспитанников кадетского корпуса. Они будут собирать канцелярские наборы для детей, прибывших из Донбасса, и оказывать другую помощь беженцам.

Фото с сайта мэрии