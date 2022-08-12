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Рязанский застройщик «Мармакс» победил в конкурсе «Топ ЖК-2022»
Компания заняла первое место в номинации «Лучшая эксплуатируемая кровля в жилом доме».

Рязанский застройщик «Мармакс» победил в конкурсе «Топ ЖК-2022». Информация об этом размещена на сайте конкурса.

Компания заняла первое место в номинации «Лучшая эксплуатируемая кровля в жилом доме».

Всего в конкурсе приняли участие 159 застройщиков из 47 регионов России.

«Конкурс показал существенный рост потребительских качеств современных жилых комплексов во всех крупных городах России. Очевиден тренд на создание комфортной городской среды, а не просто спальных мест, как было в прошлом. Конкурс способствует выявлению самых современных решений, подсвечивает их, ускоряет массовое внедрение лучших практик», — заявил руководитель портала ЕРЗ. РФ, секретарь конкурсной комиссии ТОП Ж. К. Кирилл Холопик.

Победителей наградят 24 августа в Москве на конференции ЕРЗ. РФ «Цифровизация в жилом девелопменте. Стадия „Строительство“».