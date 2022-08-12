Рязанцы пожаловались на неизвестных, сливающих в пруд в Песочне вещества

Очевидцы также рассказали, что после этого вода в пруду стала «насыщенно-ржавого цвета до середины пруда».

Рязанцы пожаловались на неизвестных, сливающих в пруд в Песочне вещества. Пост об этом в пятницу, 12 августа, опубликовали в группе «Рязанский Формат».

Инцидент случился накануне в четверг, 11 августа. Неизвестных заметили возле Черезовского пруда «Серая шейка» в Дашково-Песочне".

«Вчера днем в Черезовский пруд „Серая шейка“ что-то сливали довольно долгое время», — написали рязанцы.

Очевидцы также рассказали, что после этого вода в пруду стала «насыщенно-ржавого цвета до середины пруда».