РГМЭК представила рязанцам нового виртуального сотрудника на базе искусственного интеллекта

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания продолжает свое цифровое развитие. Недавно РГМЭК представила подписчикам нового виртуального сотрудника — Телебота на Telegram-канале.
Как и другие боты компании:
Умный бот примет показания приборов учета, поможет заказать счет, оформит заявку на замену прибора учета, направит к онлайн сервисам РГМЭК, ответит на другие запросы потребителей. Чат-бот готов предоставить консультацию по энергоснабжению разным категориям клиентов компании.
Если Телеграм-бот затруднится ответить на вопрос, он в кратчайшие сроки пополнит базу знаний и предложит ответ в следующее обращение.
Телебот РГМЭК будет особенно интересен для тех, кто активно пользуется мессенджером Telegram. Он поможет экономить время и решать вопросы по энергоснабжению онлайн в режиме 24/7.
Чтобы установить чат-бот нужно перейти