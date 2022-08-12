РГМЭК представила рязанцам нового виртуального сотрудника на базе искусственного интеллекта

Умный бот примет показания приборов учета, поможет заказать счет, оформит заявку на замену прибора учета, направит к онлайн сервисам РГМЭК, ответит на другие запросы потребителей. Чат-бот готов предоставить консультацию по энергоснабжению разным категориям клиентов компании.

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания продолжает свое цифровое развитие. Недавно РГМЭК представила подписчикам нового виртуального сотрудника — Телебота на Telegram-канале.

Как и другие боты компании: Электробот в Viber и Интерактивный консультант на сайте Анна , новая разработка специалистов РГМЭК создана на базе искусственного интеллекта.

Умный бот примет показания приборов учета, поможет заказать счет, оформит заявку на замену прибора учета, направит к онлайн сервисам РГМЭК, ответит на другие запросы потребителей. Чат-бот готов предоставить консультацию по энергоснабжению разным категориям клиентов компании.

Если Телеграм-бот затруднится ответить на вопрос, он в кратчайшие сроки пополнит базу знаний и предложит ответ в следующее обращение.

Телебот РГМЭК будет особенно интересен для тех, кто активно пользуется мессенджером Telegram. Он поможет экономить время и решать вопросы по энергоснабжению онлайн в режиме 24/7.