Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сжигал деньги в доме под Рязанью

Как пишет «Комсомольская правда», продюсер делал это, чтобы не попасть под статью «Хищение государственного имущества в особо крупном размере». По ней Разину мог грозить расстрел.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сжигал деньги в доме под Рязанью. Об этом сообщила « Комсомольская правда ».

Как пишет издание, продюсер делал это, чтобы не попасть под статью «Хищение государственного имущества в особо крупном размере». По ней Разину мог грозить расстрел.

Также в публикации указано, что председатель КГБ СССР Владимир Крючков докладывал главе государства Михаилу Горбачеву, что коллективы «Ласкового мая» в среднем зарабатывали по 6 721 рубля в день.

«Доходило до того, что наличность Разин хранил в мешках из-под сахара, и они занимали несколько комнат. А большую часть денег, как он сам уверял, пришлось сжечь (!) в старом доме под Рязанью», — указано в публикации «Комсомольской правды».