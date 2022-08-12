При поддержке РНПК школьники отправились в Окский заповедник в рамках экологической экспедиции

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 приняли участие в исследовательской экспедиции по заповедным местам Окского биосферного государственного заповедника.

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 приняли участие в исследовательской экспедиции по заповедным местам Окского биосферного государственного заповедника.

Всего в экспедиции приняли участие 50 школьников. Под руководством научных сотрудников заповедника они в течение недели изучали флору и фауну особо охраняемой природной территории. Юные натуралисты совершили гидробиологическую, зоологическую и энтомологическую экспедиции. Ребята очистили просеки, пропололи территории дендрария и очистили от мусора берега реки Пра. Также юннаты подготовили площадку для постройки кормокухни для краснокнижных журавлей.

Школьники изучили реализуемый в заповеднике проект «Усынови зубра». Осенью, после пополнения в семействе лесных гигантов они планируют взять под опеку новорожденного зубренка — дать ему имя и оказывать помощь в его содержании до взросления.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — одно из ключевых направлений стратегии развития НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, а также реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

РНПК поддерживает инициативы волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За годы сотрудничества проведено множество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и увековечиванию памяти знаменитых земляков. Только в текущем году при поддержке нефтезавода школьники совершили экологические экспедиции в сёла Агро-Пустынь и Папушево Рязанского района, работали на ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия», посетили Государственный Дарвиновский музей.

Охрана окружающей среды в регионе деятельности — одно из главных направлений деятельности Рязанской НПК. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами.

Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора. Волонтеры предприятия инициируют акции по озеленению Рязани. В текущем году в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна — 2022» работники Рязанской НПК высадили 270 саженцев пирамидального тополя, липы и сирени.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

Окский заповедник был создан в Рязанском регионе для сохранения и изучения растительного и животного мира Мещеры. На территории заповедника обитают 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб.

В заповеднике действуют два питомника: зубров и журавлей. С 1959 года питомник вырастил более 300 зубров и более 500 журавлей (с 1979 года), выпущенных по всему миру.