На восьми улицах Рязани с понедельника отключат горячую воду

Отключения связаны с плановыми работами.

На восьми рязанских улицах с понедельника, 15 августа, отключат горячую воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

До 21 августа ресурса не будет по адресам:

улица Медицинская, дом № 9 корпус 4 (больница № 5);

улица Октябрьская, дома №№ 8 корпус 1 (детский сад № 13), 5 (ДК «Приокский»);

улица Энгельса, дома №№ 4а (детский сад № 89), 22;

улица Станкозаводская, дома №№ 2 корпус 2 (д/сад № 104), 14 корпус 1;

улица Карла Маркса, дома №№ 4 корпус 1 (школа № 46), 3 корпус 2;

улица Магистральная, дом № 2/1;

улица Молодцова, дом № 11 корпус 2;

улица Октябрьский городок, дома №№ 44, 46, 47, 48, 49.

Отключения связаны с плановыми работами.