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Касимовец до смерти избил знакомого из-за денежного долга
Инцидент случился в лесополосе недалеко от поселка Харинский.

В Путятинском районе произошло убийство. Подробности происшествия в пятницу, 12 августа, привело ИД «Пресса».

Трагедия случилась еще 4 мая в лесополосе недалеко от поселка Харинский. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил знакомого. Мужчины поссорились из-за денежного долга. Позже от полученных травм 43-летний мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственный отдел завершил расследование. Касимовцу предъявили обвинение, дело направили в суд.