Действие «Пушкинской карты» предложили расширить на все виды внутреннего туризма

Идею высказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил расширить действие «Пушкинской карты». Об этом сообщило ТАСС .

Действие проекта планируют распространить на все виды внутреннего туризма.

«Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой „Пушкинская карта“, которая активно реализуется в стране и ею пользуются миллионы школьников и студентов», — сказал глава камбина во время совещания по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

По словам Мишустина, это позволит через механизм «Пушкинской карты» привлечь посетителей в заповедные места, создавать там выставки и музеи, а также увеличить доступность туристических программ.

Напомним, проект «Пушкинская карта» запущен 1 сентября 2021 года. Лимит по ней составляет 5 000 рублей. Их можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок, филармоний.