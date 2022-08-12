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Действие «Пушкинской карты» предложили расширить на все виды внутреннего туризма
Идею высказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил расширить действие «Пушкинской карты». Об этом сообщило ТАСС.

Действие проекта планируют распространить на все виды внутреннего туризма.

«Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой „Пушкинская карта“, которая активно реализуется в стране и ею пользуются миллионы школьников и студентов», — сказал глава камбина во время совещания по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

По словам Мишустина, это позволит через механизм «Пушкинской карты» привлечь посетителей в заповедные места, создавать там выставки и музеи, а также увеличить доступность туристических программ.

Напомним, проект «Пушкинская карта» запущен 1 сентября 2021 года. Лимит по ней составляет 5 000 рублей. Их можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок, филармоний.