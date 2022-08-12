Актрису Яну Кошкину госпитализировали с COVID-19
Ее состояние оценивают как средней тяжести.
Актрису Яну Кошкину госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщил
По информации источника, Кошкиной стало плохо в понедельник, 8 августа. Она пыталась вылечиться самостоятельно, однако ей становилось только хуже. «Вызвала скорую — ее госпитализировали. В больнице подтвердили ковид», — указано в посте. Состояние Кошкиной оценивают как средней тяжести.
Актриса известна ролями в сериалах «Кухня», «Домашний арест», «Дружба народов», «Звоните ДиКаприо» и других.