Вертолет санавиации эвакуировал для лечения двух детей из Рязани в Москву

Пациентов десяти лет и трех месяцев вертолет «Ансат» забрал с территории ОКБ.

Вертолет санавиации эвакуировал для лечения двух детей из Рязани в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Пациентов десяти лет и трех месяцев вертолет «Ансат» забрал с территории ОКБ. Десятилетний мальчик поступил в детскую ОКБ с диагнозом «термический ожог пламенем обеих ног, лица, туловища». Из Шилова его доставили в областной центр также на вертолете. В Москву ребенка доставят в детскую больницу имени Сперанского.

Трехмесячного пациента с диагнозом «кровоизлияние в мозг» перевезут из Рязани в Морозовскую больницу.

До аэродрома в Астафьево вертолет долетит меньше, чем за час. Оттуда детей на машинах скорой помощи довезут до больниц, где их будут ждать врачи и родители. Перевоз пассажиров в вертолете санавиации запрещен, пациентов сопровождает детский реаниматолог.