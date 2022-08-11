В Шацком районе в ДТП со сгоревшей «ГАЗелью» пострадал мужчина

Авария случилась в понедельник, 8 августа, на трассе М-5 «Урал».

Следователи начали проверку обстоятельств ДТП в Шацком районе, в котором сгорела «ГАЗель». Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Инцидент произошел в понедельник, 8 августа, на 368 километре трассы М-5 «Урал», неподалеку от села Конобеева.

Водитель Range Rover ехал в сторону Пензы. Совершая обгон, он выехал на «встречку». В итоге внедорожник врезался в «ГАЗель». Грузовик ехал в сторону Шацка.

От столкновения «ГАЗель» загорелась. Водитель успел выпрыгнуть из нее.

Пострадал мужчина, управлявший внедорожником Range Rover. Его доставили в Шацкую МРБ. После его вертолетом санавиации перевезли в Рязань.