В Саратове мужчина насмерть заколол сожительницу вилкой

Суд назначил саратовцу 13, 5 лет колонии строгого режима.

В Саратове мужчина насмерть заколол сожительницу вилкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В марте 2022 года 34-летний ранее судимый пьяный местный житель в коммунально квартире на улице Космодемьянской напал на свою 45-летнюю сожительницу. Он избил женщину, а затем взял вилку и несколько раз ударил ее, в том числе в шею.

От полученных ран пострадавшая умерла на месте. Ее тело в тот же день нашел сын и позвонил в полицию.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Суд назначил саратовцу 13, 5 лет колонии строгого режима.