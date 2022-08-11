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В Рязани началась ярмарка, посвященная Медовому спасу
Она проходит на площади Победы.

В Рязани началась пятая тематическая ярмарка. Об этом сообщили в региональном Агентстве развития бизнеса.

Темой ярмарки стал Медовый спас — в 2022 году он отмечается 14 августа.

На площадках свою продукцию представили рязанские пчеловоды, а также производители из Кадомского, Михайловского, Рязанского, Сапожковского, Спасского, Старожиловского и Чучковского районов.

Торговля в 20 павильонах пройдет до 17 августа. 14 августа на площадке организуют концерт. На нем выступят рязанские исполнители народной музыки и современной эстрады. В выходные для детей будет работать зона мастер-классов по рисованию пчел, деревянных игрушек и имбирных пряников, изготовлению восковых свечей.

Мед будут продавать на площади Победы с 9:00 до 20:00.