В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В числе погибших двое несовершеннолетних детей.

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек. Об этом пишет портал « МВД-Медиа ».

Авария произошла в среду, 10 августа, в 20:30. На 11 километре трассы «Волгодонск-Зимовники» у грузовика «Тонар» лопнуло колесо. Машина выехала на «встречку» и столкнулась с «ВАЗ-2112».

Водитель и четверо пассажиров легковушки погибли на месте аварии. В их числе двое несовершеннолетних детей. Водителю грузовика оказали медпомощь, его жену и ребенка доставили в больницу с травмами.

Проводится проверка.