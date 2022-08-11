В России выявили шесть случаев заражения «дельтакроном»

Пять случаев обнаружили в Санкт-Петербурге, один — в Москве.

В России выявили шесть случаев заражения «дельтакрон"-вариантом коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19», — отметили в ведомстве. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов взяли в Санкт-Петербурге, один — в Москве.

В ведомстве подчеркнули, что пациенты переболели в легкой форме. Им не потребовалась госпитализация.