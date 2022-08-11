В Подмосковье на территории воинской части произошел пожар
Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Горела деревянная казарма, где располагались солдаты-срочники.
В Подмосковье на территории воинской части произошел пожар. Об этом
Возгорание произошло в Долгопрудном на улице Восточной напротив дома № 33. Площадь пожара составила 1,2 тысяч квадратных метров.
На тушение пожара выезжали 37 человек личного состава и девять единиц техники.
По информации Telegram-канала
Фото Telegram-канал Мослента