В Подмосковье на территории воинской части произошел пожар

Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Горела деревянная казарма, где располагались солдаты-срочники.

В Подмосковье на территории воинской части произошел пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС в четверг, 11 августа.

Возгорание произошло в Долгопрудном на улице Восточной напротив дома № 33. Площадь пожара составила 1,2 тысяч квадратных метров.

На тушение пожара выезжали 37 человек личного состава и девять единиц техники.

По информации Telegram-канала Мослента , загорелась деревянная казарма, где находились солдаты-срочники. Всех военных эвакуировали.

Фото Telegram-канал Мослента