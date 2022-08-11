В Подмосковье два молодых человека изнасиловали 14-летнюю школьницу

В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей. Проводится проверка.

В Подмосковье два молодых человека изнасиловали 14-летнюю школьницу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в конце июля во Фрязине. Школьница поехала на дискотеку в Щелково и познакомилась там с двумя 18-летними молодыми людьми. После дискотеки они позвали ее в гости, где компания стала распивать алкоголь.

Знакомые изнасиловали девочку, пока она спала. 10 августа в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей. Правоохранительные органы проводят проверку.