В Липецке карета скорой помощи попала в ДТП, пациент погиб

Реанимобиль ехал с включенными спецсигналами и вез тяжелобольного пациента. От полученных травм от умер на месте ДТП.

В Липецке карета скорой помощи попала в ДТП, пациент погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 11 августа. На пересечении улиц Советской и Горького машина скорой помощи столкнулась с легковушкой Opel. Уточняется, что реанимобиль ехал с включенными спецсигналами и вез тяжелобольного пациента. От полученных травм от умер на месте ДТП.

В аварии пострадали три человека: водитель легковушки, фельдшер кареты скорой помощи и сопровождающий пациента.

Проводится проверка.