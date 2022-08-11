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В Липецке карета скорой помощи попала в ДТП, пациент погиб
Реанимобиль ехал с включенными спецсигналами и вез тяжелобольного пациента. От полученных травм от умер на месте ДТП.

В Липецке карета скорой помощи попала в ДТП, пациент погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 11 августа. На пересечении улиц Советской и Горького машина скорой помощи столкнулась с легковушкой Opel. Уточняется, что реанимобиль ехал с включенными спецсигналами и вез тяжелобольного пациента. От полученных травм от умер на месте ДТП.

В аварии пострадали три человека: водитель легковушки, фельдшер кареты скорой помощи и сопровождающий пациента.

Проводится проверка.