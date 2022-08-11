В Клепиковском районе полицейские довезли мужчину в больницу

Инцидент произошел в деревне Верещугино.

В Клепиковском районе полицейские помогли мужчине. Об этом сообщило управление МВД по региону .

В Туме к сотрудникам ДПС обратились граждане. Они рассказали о припаркованном в деревне Верещугино автомобиле. По словам очевидцев, водителю машины требовалась медицинская помощь.

Инспекторы Вадим Чурбаков и Дмитрий Ломовцов приехали в деревню. Они увидели автомобиль, о котором говорили граждане. При общении с водителем полицейские поняли, что ему нужна помощь. Самостоятельно до больницы 43-летний мужчина не мог.

Инспекторы решили пересадить нуждающегося в помощи человека в патрульный автомобиль. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, полицейские в короткий срок преодолели расстояние более 20 километров и доставили в его в больницу Спас-Клепиков. Там мужчина получил необходимую помощь.

На данный момент его жизни ничего не угрожает. Мужчина поблагодарил полицейских за профессионализм и неравнодушие.