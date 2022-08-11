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В Касимовском районе из детского лагеря сбежали подростки
Позже их нашли. Межрайонная прокуратура провела проверку. Трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Касимовском районе из детского лагеря сбежали подростки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Дети самовольно ушли из ДООЦ «Ласточка». Позже их нашли. Межрайонная прокуратура провела проверку и выяснила, что это стало возможным из-за того, что сотрудники лагеря ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Также с несовершеннолетними не проводили профилактическую работу.

Руководству лагеря внесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.