В Донецке из-за обстрела ВСУ произошла утечка аммиака на пивзаводе, один человек погиб

Утечку аммиака остановили в четверг, 11 августа.

В Донецке из-за обстрела ВСУ произошла утечка аммиака на пивзаводе. Об этом пишет ТАСС .

В среду, 10 августа, ВСУ обстреляли пивоваренный завод. После этого произошел пожар и утечка аммиака. На заводе находились 32 человека, один из них погиб, еще два пострадали.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Его тушили 13 единиц техники и 51 человек личного состава.

Зона поражения аммиаком составила два километра. В четверг, 11 августа, региональное МЧС сообщило, что утечку удалось остановить.

Компания «Донецкий пивоваренный завод» выпускает напитки «Жигулевское», «Медведь» и «Легенда Донбасса». Производственная мощность предприятия составляет 32 млн литров в месяц.

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