Сосед скопинского маньяка Мохова рассказал о его поведении

На Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления: он помог знакомому спрятать труп убитого собутыльника.

Сосед скопинского маньяка Мохова рассказал о его поведении. Об этом пишут « Известия ».

Мужчина сообщил, что Мохов ведет себя тихо и к нему по-соседски нет претензий.

«Да нормальный он. Бог его знает, адекватен ли. На вид адекватен, а что там внутри у него, я не знаю. Насчет жены не знаю, но у него есть. Не девочка, ей лет 30. Он у себя там хозяйничает, огород копает, что-то сажает. По-соседски он тихо ведет себя. Нет к нему претензий», — рассказал сосед Михаил.

Ранее сообщалось, что Мохова арестовали на десять суток за то, что он выходил ночью из дома. Позже выяснилось, что в доме скопинского маньяка произошло убийство, а из дома он выходил, чтобы помочь знакомому спрятать труп. На Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. Он признал вину.