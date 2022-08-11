Рязанские активисты предложили создать новые маршруты на базе «нулевых» рейсов троллейбуса № 5

Общественники предложили сделать два маршрута № 14 и № 15 по маршруту троллейбуса № 5, когда тот идет в депо.

Рязанские активисты предложили создать новые маршруты на базе «нулевых» рейсов троллейбуса № 5. Информацию разместили в группе « Stvchannel — Рязань: о городской среде ».

Общественники предложили сделать два маршрута № 14 и № 15 по маршруту троллейбуса № 5, когда тот идет в депо.

«После закрытия депо-1 троллейбусы пятого маршрута ездят в депо-3 по довольно долгому пути, который еще и проходит по популярному среди пассажиров направлению из центра в Песочню. Троллейбусы, следующие в депо, пассажиров на этом участке берут крайне редко. А между тем УРТ таким образом теряет немало пассажиров. Особенно в вечерний час пик, когда большинство троллейбусов едет в депо», — говорится в сообщении.

Активисты предложили рейс № 14 пустить по маршруту «Депо-3 — площадь Ленина — улица Строителей», а рейс № 15 - по маршруту «Депо-3 — завод САМ — улиц Строителей». По их словам, таким образом в городе появится дополнительный транспорт в час пик из центра в Песочню без увеличения числа машин и повысится рациональность работы троллейбусов.