Россияне смогут оформить европротокол через «Госуслуги». Об этом
В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.
После заполнения европротокола данные автоматически поступят в страховую компанию. Сервис помогает быстрее оформить ДТП, так как данные автоматически заполняются сведениями из профиля на «Госуслугах».
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, у обоих участников ДТП должны быть подтверждены учетные записи на сайте госуслуг, а приложение «Госуслуги Авто» может быть установлено только у одного водителя.
Также уточняется, что в аварии не должно быть пострадавших и ущерба другому имуществу, кроме автомобилей.