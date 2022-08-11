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Россияне смогут оформить европротокол через «Госуслуги»
В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

Россияне смогут оформить европротокол через «Госуслуги». Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

После заполнения европротокола данные автоматически поступят в страховую компанию. Сервис помогает быстрее оформить ДТП, так как данные автоматически заполняются сведениями из профиля на «Госуслугах».

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, у обоих участников ДТП должны быть подтверждены учетные записи на сайте госуслуг, а приложение «Госуслуги Авто» может быть установлено только у одного водителя.

Также уточняется, что в аварии не должно быть пострадавших и ущерба другому имуществу, кроме автомобилей.