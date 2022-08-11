Под Рязанью пропал 81-летний Валентин Савочкин
Местонахождение жителя поселка Листвянка неизвестно с 8 августа.
Под Рязанью пропал 81-летний Валентин Савочкин. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение жителя поселка Листвянка неизвестно с понедельника, 8 августа.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы проседью, залысины.
При себе он имел трость. Во что был одет — неизвестно.
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Савочкина, просят сообщать по телефонам: +7-800-700-54-52 или 112.