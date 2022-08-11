Под Касимовом у москвича из туристической палатки украли гаджеты и походную мебель

По подозрению в краже задержали 23-летнего касимовца. Возбуждено уголовное дело.

Под Касимовом у москвича из туристической палатки украли гаджеты и походную мебель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 33-летний житель Московской области и рассказал, что его обокрали. Он приехал с друзьями в Сынтул и разбил палаточный лагерь на берегу озера. Вечером компания отдыхала, а на следующее утро молодые люди обнаружили, что из палаток пропали сотовый телефон, музыкальная колонка и походная мебель.

Оперативники задержали 23-летнего жителя Касимова. Краденное изъяли.

Выяснилось, что касимовец с друзьями также остановились на отдых на берегу озера рядом с москвичами. Ночью, пока его друзья спали, мужчина отправился к соседним палаткам. Там он увидел, что туристы спят, забрал у них гаджеты, два стола и восемь стульев. Похищенные вещи злоумышленник спрятал в лесу и планировал позже продать.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пять лет тюрьмы.