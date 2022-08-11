Первый зампред правительства Рязанской области Рослякова вернулась из командировки в Украину

В командировку ее направили в Каховский район Херсонской области, надо которым рязанский регион взял шефство.

Первый зампред правительства Рязанской области Рослякова вернулась из командировки в Украину. Об этом пишет « Новая газета ».

Уточняется, что чиновницы не было около месяца. В командировку ее направили в Каховский район Херсонской области, надо которым рязанский регион взял шефство.

В июле сообщалось, что врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале назвал Артема Бранова первым зампредом правительства Рязанской области.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что у председателя правительства может быть несколько первых замов, а Анна Рослякова продолжит занимать свою должность.