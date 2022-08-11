Очередной саратовец вошел в состав рязанского правительства

Максим Туркин назначен исполняющим обязанности директора ГКУ «Транспортно-хозяйственный комплекс правительства Рязанской области».

Очередной саратовец вошел в состав рязанского правительства. Об этом пишет издание «Вид Сбоку» со ссылкой на сотрудников ТХК.

Максим Туркин назначен исполняющим обязанности директора ГКУ «Транспортно-хозяйственный комплекс правительства Рязанской области». Оно занимается обслуживанием автопарка областного правительства, состоящего из 135 автомобилей, а также осуществляет приемы и размещение официальных делегаций.

Ранее Туркин был замдиректора управления по эксплуатации зданий федеральной службы государственной статистики. Структуру Росстата ликвидировали в 2021 год.

Также по информации из открытых источников, с 2018 года он в течение двух лет являлся генеральным директором и учредителем саратовской фирмы ООО «Петропак», основным видом деятельности которой является разведение овец и коз.