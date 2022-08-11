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Еще на четырех рязанских улицах 11 августа отключили холодную воду
Причина — ремонтные работы на водопроводе.

Еще на четырех рязанских улицах в четверг, 11 августа, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

До 16:00 ресурса не будет в домах №№ 2—20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 1в — 43 по улице Коммунальной (поселок Солотча).

До 17:00 — по адресам:

  • улица 2-я Прудная, дома №№ 11, 13, 8 (Рязанский районный суд);
  • улица Соколовская, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 2а, 2б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3б, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6 корпус 1, 7 корпус 1, 2/8 (администрация Рязанского района);
  • улица Быстрецкая, дом № 19.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.