А что в кино? «Русалка и дочь короля», «Легенды Орленка» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Одна из самых заметных — австралийское фэнтези «Русалка и дочь короля» о невероятной дружбе дочери Людовика XIV Мари-Жозеф и плененной русалке.
Российскую премьеру этой недели также можно отнести к жанру фэнтези. Фильм «Легенды Орленка» рассказывает о детях, которые приехали на летний отдых в лагерь и оказались втянуты в древнее противостояние добра и зла.
Французский мультфильм «Маугли дикой планеты» преподносит историю юного мальчика в фантастическом стиле.
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