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В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу
«Свой поступок девочка объяснила детской шалостью», — отметили в региональном управлении МВД.

В Волгограде девочка подожгла школу. Об этом сообщило издание «КП-Волгоград».

По версии правоохранителей, возгорание случилось в школе № 92. Пострадавших нет. Площадь огня составила десять квадратных метров.

Правоохранители выяснили, что причиной пожара стал поджог. По словам представителей главка МВД по Волгоградской области, 11-летняя девочка засунула под дверь помещения школы горящую бумагу. Из-за этого начался пожар. «В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью», — отметили в управлении.

Ребенка поставят на профилактический учет. Ее родителям предстоит возместить ущерб.