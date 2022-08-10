В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу
«Свой поступок девочка объяснила детской шалостью», — отметили в региональном управлении МВД.
В Волгограде девочка подожгла школу. Об этом сообщило издание «
По версии правоохранителей, возгорание случилось в школе № 92. Пострадавших нет. Площадь огня составила десять квадратных метров.
Правоохранители выяснили, что причиной пожара стал поджог. По словам представителей главка МВД по Волгоградской области, 11-летняя девочка засунула под дверь помещения школы горящую бумагу. Из-за этого начался пожар. «В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью», — отметили в управлении.
Ребенка поставят на профилактический учет. Ее родителям предстоит возместить ущерб.