В Тверской области женщина погибла после наезда «Киа» на лося

Авария случилась на трассе «Тверь-Ржев» во вторник, 9 августа.

В Тверской области один человек погиб после наезда автомобиля на лося. Об этом сообщили в портале « Weekend ».

Авария случилась вечером во вторник, 9 августа, на 111-ом километре трассы «Тверь-Ржев».

По предварительной информации, 39-летний водитель Kia Rio врезался в лося.

В результате аварии, помимо дикого животного, погибла 39-летняя пассажирка легковушки. Пострадали водитель и трое детей. Несовершеннолетних пассажиров госпитализировали в Ржевскую ЦРБ. В ночь на 10 августа их перевезли в Тверь на санитарном самолете.