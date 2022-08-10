В Скопинском районе задержали 20-летнего иностранца-наркокурьера с героином

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину заключили под стражу.

В Скопинском районе задержали 20-летнего иностранца-наркокурьера с героином. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уроженца одной из стран Средней Азии на Chevrolet Lanos в московскими номерами задержали в селе Гремячка. В машине нашли 80 свертков с 148 граммами героина. Выяснилось, что мужчина проживал в Московской области, а в Скопинский район приезжал как наркокурьер.

Также полицейские обнаружили в селе несколько закладок, который мигрант сделала ранее. В них содержалось пять граммов героина.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину заключили под стражу.