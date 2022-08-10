В Скопинском районе пропала 69-летняя Валентина Умнова
О местонахождении женщины ничего неизвестно с 10 августа.
В Скопинском районе пропала 69-летняя Валентина Умнова. Об этом
Пенсионерка пропала в селе Высоком в среду, 10 августа.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 163 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие русые с проседью, короткие, глаза голубые
Была одета в коричневое платье с белыми и красными цветками, бордовый платок, зеленые резиновые шлепанцы, с собой у женщины была зеленая трость
Особые приметы: нарушена речь, отсутствует большая часть зубов. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает о месте нахождения Валентины Умновой просят позвонить по телефонам дежурного отряда