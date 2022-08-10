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В Скопинском районе пропала 69-летняя Валентина Умнова
О местонахождении женщины ничего неизвестно с 10 августа.

В Скопинском районе пропала 69-летняя Валентина Умнова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Пенсионерка пропала в селе Высоком в среду, 10 августа.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 163 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие русые с проседью, короткие, глаза голубые

Была одета в коричневое платье с белыми и красными цветками, бордовый платок, зеленые резиновые шлепанцы, с собой у женщины была зеленая трость

Особые приметы: нарушена речь, отсутствует большая часть зубов. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает о месте нахождения Валентины Умновой просят позвонить по телефонам дежурного отряда +7 (920) 980-21-71 +7 (4912) 51-21-71 или в полицию 112.