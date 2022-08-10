В Сараевском районе разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя

Авария произошла во вторник, 9 августа, в 19:40 между селами Можары и Сысои.

В Сараевском районе разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 9 августа, в 19:40 между селами Можары и Сысои. 41-летний житель деревни Максимовка на «ВАЗ-2115» ехал в сторону Сараев, когда в него врезался другой автомобиль темного цвета.

По предположению сотрудников ГИБДД, виновник уехал на Niva Chevrolet в сторону Сараев. «Пятнадцатая» получила серьезные повреждения и, возможно, не подлежит восстановлению. Водитель не пострадал.

Всех, кто имеет информацию о ДТП или видел машину с разбитой левой стороной, предположительно Niva Chevrolet, просят сообщить в полицию по телефонам +7 (49148) 3-18-82, 3-19-72