В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 26-летней тиктокерши

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство").

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве тиктокерши. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Оперативники задержали 24-летнего уроженца Омской области, которого подозревают в убийстве 26-летней Анастасии Гришман. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире на Южном шоссе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство").