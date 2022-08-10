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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 26-летней тиктокерши
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство").

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве тиктокерши. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Оперативники задержали 24-летнего уроженца Омской области, которого подозревают в убийстве 26-летней Анастасии Гришман. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире на Южном шоссе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство").