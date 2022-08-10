В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 26-летней тиктокерши
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство").
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве тиктокерши. Об этом
Оперативники задержали 24-летнего уроженца Омской области, которого подозревают в убийстве 26-летней Анастасии Гришман. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире на Южном шоссе.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство").