В Рыбновском районе после рейдов в отдел полиции доставили 36 мигрантов
Инспекции прошли во вторник, 9 августа.
В Рыбновском районе полицейские провели миграционные рейды. Об этом сообщило
Мероприятия прошли во вторник, 9 августа.
Правоохранители проверили, как иностранцы и лица без гражданства соблюдают режим пребывания и осуществления трудовой деятельности в России. В итоге в отдел полиции доставили 36 человек.
Проверка выявила 16 миграционных нарушений. Из них четыре относились к осуществлению нелегальной трудовой деятельности, четыре — к незаконному привлечению к работе мигранта или лица без гражданства, восемь — предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.