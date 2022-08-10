В Рыбновском районе после рейдов в отдел полиции доставили 36 мигрантов

Инспекции прошли во вторник, 9 августа.

В Рыбновском районе полицейские провели миграционные рейды. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Мероприятия прошли во вторник, 9 августа.

Правоохранители проверили, как иностранцы и лица без гражданства соблюдают режим пребывания и осуществления трудовой деятельности в России. В итоге в отдел полиции доставили 36 человек.

Проверка выявила 16 миграционных нарушений. Из них четыре относились к осуществлению нелегальной трудовой деятельности, четыре — к незаконному привлечению к работе мигранта или лица без гражданства, восемь — предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.