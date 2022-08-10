В Рязанской области планируют обновить электрички

По словам врио губернатора, замена состава не повлияет на скорость движения.

В Рязанской области планируют обновить электрички. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков во время прямого эфира в среду, 10 августа.

По его словам, этот вопрос политик обсуждал с главой «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Коллеги готовы рассматривать обновление пассажирского транспорта, будем просчитывать экономику этого вопроса. Однако замена состава не повлияет на скорость движения», — заявил чиновник.

Он отметил, что вопрос по расширению путей от Рязани до Москвы для ускорения движения потребует большой инвестиционный проект с длительным сроком на реализацию.