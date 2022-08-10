В Рязанской области планируют обновить электрички
По словам врио губернатора, замена состава не повлияет на скорость движения.
В Рязанской области планируют обновить электрички. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков во время прямого эфира в среду, 10 августа.
По его словам, этот вопрос политик обсуждал с главой «РЖД» Олегом Белозеровым.
«Коллеги готовы рассматривать обновление пассажирского транспорта, будем просчитывать экономику этого вопроса. Однако замена состава не повлияет на скорость движения», — заявил чиновник.
Он отметил, что вопрос по расширению путей от Рязани до Москвы для ускорения движения потребует большой инвестиционный проект с длительным сроком на реализацию.