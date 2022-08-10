Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
25°
Птн, 12
27°
Сбт, 13
27°
ЦБ USD 60.45 0.07 11/08
ЦБ EUR 61.7 0.15 11/08
Нал. USD 63.5 / 65.4 10/08 17:20
Нал. EUR 63.5 / 65.4 10/08 17:20
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
9 262
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
10 272
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
15 597
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
20 610
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области планируют обновить электрички
По словам врио губернатора, замена состава не повлияет на скорость движения.

В Рязанской области планируют обновить электрички. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков во время прямого эфира в среду, 10 августа.

По его словам, этот вопрос политик обсуждал с главой «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Коллеги готовы рассматривать обновление пассажирского транспорта, будем просчитывать экономику этого вопроса. Однако замена состава не повлияет на скорость движения», — заявил чиновник.

Он отметил, что вопрос по расширению путей от Рязани до Москвы для ускорения движения потребует большой инвестиционный проект с длительным сроком на реализацию.